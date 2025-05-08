В Раде жестко высказались о мобилизации на Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признался, что ненавидит принудительную мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ), которую прозвали бусификацией.
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