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В Раде жестко высказались о мобилизации на Украине

В Раде жестко высказались о мобилизации на Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признался, что ненавидит принудительную мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ), которую прозвали бусификацией.

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