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Царьград

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Baza: экс-супруг обвинил жену в измене и включил газ в квартире

Baza: экс-супруг обвинил жену в измене и включил газ в квартире

Бывший муж Марины превратил их квартиру в «газовую камеру» после обвинений в измене. Мужчина ранее был осуждён за избиение, а теперь терроризирует семью.

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