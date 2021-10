Компания Pimax представила новый шлем виртуальной реальности, разработчики Call of Duty: Vanguard рассказали об особенностях стрельбы на DualSense и поделились деталями биографий нескольких персонажей, один из специалистов в Battlefield 2042 оказался небинарным, игровой издатель Little Orbit собирается воскресить MMORPG Fallen Earth, официальный ремастер GTA: The Trilogy — The Definitive Edition .