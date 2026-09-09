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МОСИНФОРМ

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Проект КРТ жилой застройки в районе Фили-Давыдково одобрили в Москве

Проект КРТ жилой застройки в районе Фили-Давыдково одобрили в Москве

Город одобрил проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в районе Фили-Давыдково Западного административного округа.

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