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Сайкура о «Тракторе»: «Все организовано на уровне НХЛ. Посетил арену, все отлично – как спортивный зал, так и ледовая чаша. Очень рад стать частью такого клуба»

– Расскажи о том, как решился на переезд в Россию. Было ли решение твоим личным или оно было принято на семейном совете? – Я обсуждал свой переезд в Россию с семьей, также общался с генеральным менеджером «Трактора» Алексеем Волковым.

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