Россияне стали намного чаще покупать ПК кустарной сборки

В России впервые с конца 90-х вырос спрос на настольные компьютеры, собранные в магазинах электроники и мелких мастерских, сообщили «Известия» со ссылкой на отчёт партнёра нескольких производителей электроники.
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