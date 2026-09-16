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Царьград

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Помещение «Детского мира» в ТЦ «Республика» продают за 238 млн рублей

Помещение «Детского мира» в ТЦ «Республика» продают за 238 млн рублей

На «Авито» появилось объявление о продаже коммерческих помещений в нижегородском торговом центре «Республика».

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