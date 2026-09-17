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Царьград

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Волгоградская область провела финал «Зарницы 2.0» 17 сентября

Волгоградская область провела финал «Зарницы 2.0» 17 сентября

17 сентября в Волгоградской области завершился третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

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