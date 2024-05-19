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Сырский послал на убой под Харьковом элитный спецназ ГУР из мести Буданову

Сырский послал на убой под Харьковом элитный спецназ ГУР из мести Буданову

Между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым произошел конфликт из-за недавнего некомпетентного решения военачальника, сообщают украинские Telegram-каналы.

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