МИД КНР: Китай остается основным направлением для иностранных инвестиций

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Согласно официальным данным, Китай остается одним из основных направлений для иностранных инвестиций, а также неизменно приветствует капиталовложения иностранных предприятий в страну, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной ведомственной пресс-конференции в четверг.
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