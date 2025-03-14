МИД КНР: Китай остается основным направлением для иностранных инвестиций

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Согласно официальным данным, Китай остается одним из основных направлений для иностранных инвестиций, а также неизменно приветствует капиталовложения иностранных предприятий в страну, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной ведомственной пресс-конференции в четверг.