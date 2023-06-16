Военное обозрение

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Американское издание: Несмотря на то, что ВСУ несут большие потери, контрнаступление нельзя было откладывать

Американское издание: Несмотря на то, что ВСУ несут большие потери, контрнаступление нельзя было откладывать

Пока одни чиновники (нынешние и бывшие) заявляют, что «никакого контрнаступления ВСУ ещё не начиналось», другие склонны к тому, чтобы называть вещи своими именами.

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