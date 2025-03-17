Автомобиль из «Кавказской пленницы»

Все помнят фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». А все кто помнят этот фильм, не могли не запомнить тот красный автомобиль, на котором разъезжает знаменитая комическая троица в составе Никулина, Вицина и Моргунова.
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