Автомобиль из «Кавказской пленницы»

Все помнят фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». А все кто помнят этот фильм, не могли не запомнить тот красный автомобиль, на котором разъезжает знаменитая комическая троица в составе Никулина, Вицина и Моргунова.