Бензема и де Брюйне – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас забил гол и отдал результативный пас в игре с «Бенфикой» (3:1).

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