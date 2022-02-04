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Талалайкина о переезде в Италию: «Понимала, что пробиться в сборную России нереально. Лидеры исполняют контент, который мне уже не освоить»

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала о переходе в сборную Италии – Все началось с того, что мама написала в социальной сети Ангелине Николаевне Туренко и поинтересовалась, не нужна ли в Италии фигуристка.

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