В Ставрополе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и общественники провели профориентационное мероприятие для студентов

С целью популяризации службы в органах внутренних дел среди молодежи сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с Общественным советом при региональной полиции провели профориентационное мероприятие для студентов Северо-Кавказского федерального университета.