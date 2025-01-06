Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве

Глава государства традиционно посещает храм во время праздникаПрезидент России Владимир Путин встречает праздник Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, сообщает РИА Новости.
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