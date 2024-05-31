Мариинский театр обзавелся четвертой сценой на 800 мест

В Петербурге у Мариинского театра появится четвертая сцена. Накануне на заседании президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) был одобрен проект реконструкции под нужды Мариинки объекта культурного наследия — «Дом Ш.