Мариинский театр обзавелся четвертой сценой на 800 мест

В Петербурге у Мариинского театра появится четвертая сцена. Накануне на заседании президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) был одобрен проект реконструкции под нужды Мариинки объекта культурного наследия — «Дом Ш.
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