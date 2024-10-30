Минздрав запускает Национальную информационную кампанию об инсульте

По случаю Всемирного дня борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября, Министерство здравоохранения и Швейцарское бюро по сотрудничеству начинают информационную кампанию, направленную на то, чтобы помочь населению распознать ранние признаки инсульта.