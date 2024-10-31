Полицейские пресекли незаконную деятельность организованной группы, занимавшейся легализацией мигрантов в Томске

Оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области в результате реализации оперативной информации при силовой поддержке СОБР «Корд» Управления Росгвардии пресекли организацию нелегальной миграции иностранных граждан, участниками которой стали 30-летний уроженец республики ближнего зарубежья, студент одного из высший учебных заведений областного центра и 38-летний местный житель.