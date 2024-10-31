Полицейские пресекли незаконную деятельность организованной группы, занимавшейся легализацией мигрантов в Томске

Оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области в результате реализации оперативной информации при силовой поддержке СОБР «Корд» Управления Росгвардии пресекли организацию нелегальной миграции иностранных граждан, участниками которой стали 30-летний уроженец республики ближнего зарубежья, студент одного из высший учебных заведений областного центра и 38-летний местный житель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил экипажи кораблей с Днём моряка-надводника
- В Москве сотрудниками полиции задержаны чиновники, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
- Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО
Свежие комментарии