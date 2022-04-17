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Роналду – первый игрок старше 36 лет с 15 голами за сезон в АПЛ

Криштиану Роналду установил новое достижение, сделав хет-трик в матче с «Норвичем». Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым футболистом в возрасте 36 лет и старше, которому удалось забить 15 голов за сезон в АПЛ.

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