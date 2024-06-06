Наверняка многие помнят историю о том, как в одной из подмосковных школ, гости из Средней Азии потребовали отменить празднование Новогоднего утренника у детей.
В Ульяновской школе убрали из меню свинину, а всех несогласных родителей обвинили в оскорблении чувств мусульман
Комментарии
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NA
Natalya Andreeva
Согласна!
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5 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
А что вы хотите от Правительства, которое в ПОЛНОМ (!) составе перекочевало из прошлого в будущие ШЕСТЬ (!) лет правления Путина? Да еще самый бездарный из них, господин Сиплый, вдруг становится... наипервейшим вице-премьером... Ничего хорошего от них не жду. Только когда мигранты пойдут резать всех... подряд, дома не останусь... Заберу с собой на тот свет пару-другую кишлачников.
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5 час.
Аудрюс
А вывод пост! Директора уволить без права восстановления! А в школу принимать детей, чьи родители подписали согласие на прием пищи, их детьми, традиционной русской еды в школьных столовых...
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2 час.
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