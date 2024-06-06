В Ульяновской школе убрали из меню свинину, а всех несогласных родителей обвинили в оскорблении чувств мусульман

ВУ

Владимир Уфимцев

А что вы хотите от Правительства, которое в ПОЛНОМ (!) составе перекочевало из прошлого в будущие ШЕСТЬ (!) лет правления Путина? Да еще самый бездарный из них, господин Сиплый, вдруг становится... наипервейшим вице-премьером... Ничего хорошего от них не жду. Только когда мигранты пойдут резать всех... подряд, дома не останусь... Заберу с собой на тот свет пару-другую кишлачников.