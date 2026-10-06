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Царьград

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Бетонные "гуси-Ленины" рассмешили жителей Уфы и завирусились в соцсетях

Бетонные "гуси-Ленины" рассмешили жителей Уфы и завирусились в соцсетях

Скульптуры установил у дома один из местных жителей, которому они достались в подарок.Жители Уфы обратили внимание на необычные бетонные скульптуры: на газоне возле одного из домов установили двух гусей с головами Владимира Ленина.

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