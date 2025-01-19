В СК России возбудили уголовное дело по факту убийства солдатами ВСУ мирного населения Курской области

В январе 2025-го боевики расправились не менее чем с семью гражданами, утверждают следователиСледственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области.
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