В январе 2025-го боевики расправились не менее чем с семью гражданами, утверждают следователиСледственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области.