В результате удара по полигону под Киевом погиб один из руководителей госохраны Украины

Во время нападения на полигон в Киевской области, где проходила выставка вооружений, погибла Валентина Савицкая, сотрудница руководящего состава Управления государственной охраны Украины, сообщает её супруг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии