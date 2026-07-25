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FiNE NEWS

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В результате удара по полигону под Киевом погиб один из руководителей госохраны Украины

Во время нападения на полигон в Киевской области, где проходила выставка вооружений, погибла Валентина Савицкая, сотрудница руководящего состава Управления государственной охраны Украины, сообщает её супруг.

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