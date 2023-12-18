Шольц настолько ненавидит РФ, что приказал конфисковать все рождественские подарки, которые присылают из России

Avia.pro - Новости Строгие Меры Германской Таможни: Подарки из России под Вопросом В преддверии рождественского сезона Германия и Шольц предпринимает неожиданные и строгие меры, касающиеся подарков, отправленных из России.
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