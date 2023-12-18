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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Шольц настолько ненавидит РФ, что приказал конфисковать все рождественские подарки, которые присылают из России

Шольц настолько ненавидит РФ, что приказал конфисковать все рождественские подарки, которые присылают из России

Avia.pro - Новости Строгие Меры Германской Таможни: Подарки из России под Вопросом В преддверии рождественского сезона Германия и Шольц предпринимает неожиданные и строгие меры, касающиеся подарков, отправленных из России.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Фашист, с амбициями и обидами, не дальновидный политик, в точку сказано, что ливерная колбаса! Подванивает и гадит! Не долго ему осталось!
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9 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Глядя на эту вафлю шольца испытываешь просто омерзение...
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5 час.
Ольга Каширина
Это плюгавое ничтожество  уже  с подарками детям сражается.
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2 час.

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