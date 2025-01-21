Кассация в Челябинске отменила приговор мигранту-насильнику, его ждет новый суд

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил решение о смягчении приговора таксисту-мигранту Назарали Сайакбарову, осужденному за изнасилование 16-летней дочери участника СВО в Магнитогорске.
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