Аракчи сообщил Лаврову и Каллас, что на атаку иранского судна будет ответ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил российскому коллеге Сергею Лаврову и главе дипломатии Евросоюза Кайе Каллас, что атака Украины на иранское торговое судно в Каспийском море не останется без ответа, 26 июля написал он в соцсети X.
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