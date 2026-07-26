Аракчи сообщил Лаврову и Каллас, что на атаку иранского судна будет ответ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил российскому коллеге Сергею Лаврову и главе дипломатии Евросоюза Кайе Каллас, что атака Украины на иранское торговое судно в Каспийском море не останется без ответа, 26 июля написал он в соцсети X.