Google оштрафован на 12,6 млн долларов в Индонезии за монополистическую практику в платежной системе

Антимонопольное ведомство Индонезии KPPU в среду оштрафовало Google на 202,5 миллиарда рупий, что эквивалентно 12,6 миллиона долларов, за нарушение антимонопольного законодательства, связанное с услугами платежной системы для Google Play Store.
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