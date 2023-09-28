Стала известна суть претензий УК «Первая» к Euroclear на 185 млрд рублей

Управляющая компания (УК) «Первая» («Сбер управление активами» до марта 2023 года) пытается через Арбитражный суд Москвы взыскать с Euroclear 185 млрд рублей за убытки своих клиентов от блокировки ценных бумаг.
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