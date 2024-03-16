От подписчика ✍️ Прошу опубликовать! Это просто уже крик души 🤬 Буквально пол часа назад, вышла с ребёнком в магазин, купить продукты.
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От подписчика ✍️ Прошу опубликовать! Это просто уже крик души 🤬 Буквально пол часа назад, вышла с ребёнком в магазин, купить продукты.