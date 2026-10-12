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Советник Лулы осудил попытки США «окружить» Бразилию

Советник Лулы осудил попытки США «окружить» Бразилию

Инициатива «Щит Америк» ведет к региональной напряженности, заявил спецсоветник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим 11 октября в интервью бразильскому телеканалу Tutaméia TV.

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