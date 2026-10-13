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5koleso.ru

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Обновленный Hongqi H5 представили в России: известна цена и оснащение

На первый взгляд внешне обновленный Hongqi H5 совсем не изменился, но это не так. Изменения есть, хотя они и не такие заметные и без подсказок найти их вряд ли удастся.

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