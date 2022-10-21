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    Опять передёрнутый перевод Диакона впаривают))) Вот тут подробно на сию тему - https://historicaldis.ru/blog/43630494...Зачем казаки оста...
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    Супер  !!!!Советский Союз и ...

Перфекционисты, привет! 25 фото, на которых все идеально совпало

Перфекционисты, привет! 25 фото, на которых все идеально совпало

Пока вокруг нас может твориться самый разный хаос, в мире есть место совпадениям и порядку. Пользователи сети из этой подборки поделились разными фото, где все идеально совместилось и прекрасно совпало — и это порадует любого перфекциониста.

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