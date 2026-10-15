“President Donald Trump told an Arizona crowd Wednesday that President Joe Biden is to blame for inflation, hours after the government reported that consumer prices had climbed again — with gas prices driving the increase,” the Washington Sun reports.
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