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MotoGP. Пол Эспаргаро заменит травмированного Виньялеса в «Тек 3» на Гран-при Великобритании

Пилот «Тек 3» Маверик Виньялес на предстоящем Гран-при Великобритании уступит место за рулем своего байка Полу Эспаргаро .

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