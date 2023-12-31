С 1 января 2024 года российские банки меняют условия выдачи кредитов Ирэн ОрлонскаяС 1 января вступают в силу новые правила выдачи кредитов, и они обещают принести некоторые сюрпризы для получателей ипотеки, потребительских займов и микрокредитов.