Культурная афиша апреля: гармония звука и интеллектуальная литература

«Горком графиков» До 3 апреля Музей АРТ4 Большая выставка музея АРТ4 чествует и отмечает феномен профсоюза художников, московского Горкома графиков на Малой Грузинской, в выставочный зал которого выстраивались длинные очереди жаждущих провести время в компании независимого искусства.