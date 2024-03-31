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РБК СТИЛЬ

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Культурная афиша апреля: гармония звука и интеллектуальная литература

Культурная афиша апреля: гармония звука и интеллектуальная литература

«Горком графиков» До 3 апреля Музей АРТ4 Большая выставка музея АРТ4 чествует и отмечает феномен профсоюза художников, московского Горкома графиков на Малой Грузинской, в выставочный зал которого выстраивались длинные очереди жаждущих провести время в компании независимого искусства.

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