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Контрафронт

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Йемен: Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило о громком...

Йемен: Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило о громком взрыве возле танкера примерно в 95 морских милях (175 км) к юго-востоку от Адена примерно в 17:30 по местному времени (14:30 по Гринвичу).

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