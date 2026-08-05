Йемен: Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило о громком взрыве возле танкера примерно в 95 морских милях (175 км) к юго-востоку от Адена примерно в 17:30 по местному времени (14:30 по Гринвичу).