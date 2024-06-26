«Дочка» «Газпрома» выиграла в суде дело на 448 млн евро против UniCredit

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «дочки» «Газпрома» — “Русхимальянса” — к итальянской группе UniCredit на сумму в 448 млн евро, следует из картотеки арбитражных дел.
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