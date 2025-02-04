Яна Поплавская сообщила, что Алексея Кортнева «отменили» в Театре мюзикла

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратила внимание на недоразумение с участием лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в спектакле «Тест на любовь» режиссера Марины Швыдкой в «Московском театре мюзикла».
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