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Закон и Порядок

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Об этом принято молчать

Об этом принято молчать

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой наконец-то расставил точки над "i". Прямой потомок русского гения – автора "Войны и мира" и "Анны Карениной", не стесняясь рассказал, какие шаги должна сделать Россия, чтобы стать снова великой.

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