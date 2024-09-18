Ослабление рубля и снижение ФРС США ставки. Обзор финансового рынка от 18 сентября

Рубль дешевеет к основным валютам третий день подряд. Федеральная резервная система начала смягчение денежно-кредитной политики, ставка больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 18 сентября.
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