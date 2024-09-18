Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Ослабление рубля и снижение ФРС США ставки. Обзор финансового рынка от 18 сентября

Ослабление рубля и снижение ФРС США ставки. Обзор финансового рынка от 18 сентября

Рубль дешевеет к основным валютам третий день подряд. Федеральная резервная система начала смягчение денежно-кредитной политики, ставка больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 18 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх