Миллеровская межрайонная прокуратура: Ужесточаются условия проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме

Федеральным законом от 04.08.2023 № 441 внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Установлено, что администратором общего собрания может быть лицо из числа собственников помещений в многоквартирном доме или иных лиц, указанных в ЖК РФ, по инициативе которых созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, которое от имени собственников помещений в данном многоквартирном доме уполномочено на использование соответствующих информационных систем при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования.