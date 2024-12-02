Средняя зарплата в Свердловской области достигла 75,2 тысячи рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря, ФедералПресс. Средняя зарплата в Свердловской области по итогам трех кварталов 2024 года составила 75,2 тыс рублей, увеличившись на 21,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии