Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее

Американский бизнесмен Илон Маск однозначно отреагировал на события в Южной Корее. В своем аккаунте в соцсети X он охарактеризовал ситуацию как шокирующую, а также кратко прокомментировал решение парламента Республики Корея об отмене военного положения, написав просто «вау».
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