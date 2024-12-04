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Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее

Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее

Американский бизнесмен Илон Маск однозначно отреагировал на события в Южной Корее. В своем аккаунте в соцсети X он охарактеризовал ситуацию как шокирующую, а также кратко прокомментировал решение парламента Республики Корея об отмене военного положения, написав просто «вау».

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