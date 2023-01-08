МК: Командующий обороной Киева Павлюк оценил вероятность наступления ВС России из Беларуси

Командующий обороной украинской столицы, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил журналистам из Украины о возможности нового наступления военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе СВО с территории Белоруссии, передает "Московский Комсомолец".
Командующий обороной украинской столицы, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил журналистам из Украины о возможности нового наступления военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе СВО с территории Белоруссии, передает "Московский Комсомолец".
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