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МК: Командующий обороной Киева Павлюк оценил вероятность наступления ВС России из Беларуси

МК: Командующий обороной Киева Павлюк оценил вероятность наступления ВС России из Беларуси

Командующий обороной украинской столицы, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил журналистам из Украины о возможности нового наступления военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе СВО с территории Белоруссии, передает "Московский Комсомолец".

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