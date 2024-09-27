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Сергей Аксёнов: Рад поздравить православных христиан с праздником Воздвижения Креста Господня!

Сергей Аксёнов: Рад поздравить православных христиан с праздником Воздвижения Креста Господня!

Рад поздравить православных христиан с праздником Воздвижения Креста Господня!Он посвящен чудесному событию, которое произошло в 326 году в Иерусалиме: возле горы Голгофы был обретен крест, на котором распяли Господа Иисуса Христа.

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