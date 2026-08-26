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В конце августа все пойдет не по плану: с 31 числа лучше запастись терпением и не рубить с плеча

В конце августа все пойдет не по плану: с 31 числа лучше запастись терпением и не рубить с плеча

В период с 31 августа по 2 сентября 2026 года транзитные Марс и ретро-Сатурн образуют квадратуру. Данный аспект в астрологической традиции связывают с ростом конфликтной энергии и обострением накопившихся противоречий.

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