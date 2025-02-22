Трамп пообещал лишить федерального финансирования штат Мэн

Федеральное финансирование не будет выделено штату Мэн из-за отказа штата подчиниться указу президента США, запрещающему биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях, заявил президент Дональд Трамп 20 февраля на заседании Ассоциации губернаторов-республиканцев.
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