Замгенпрокурора РФ отметил попытки врага расшатать ситуацию на Дальнем Востоке

Как заявил на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, несмотря на сравнительную безопасность регионов Дальнего Востока, противник все же пытается «расшатать ситуацию» в регионе.
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